'Spelers als Van As hebben hockey een ander imago gegeven'

Plotseling valt een serene stilte over het hockeyveld van Laren. Na de 0-0 tegen Amsterdam weet het publiek niet alleen dat de vrouwen van Laren als nummer 5 in de hoofdklasse buiten de play-offs zijn gevallen. Het is meteen de laatste wedstrijd geweest van Naomi van As, die na de Spelen van Rio al was gestopt als international. 'Ik dacht in de slotminuut: dit wordt mijn laatste sprintje. Het is klaar. Maar dan wil ik ook bij mijn laatste actie laten zien dat ik altijd heb gestreden.