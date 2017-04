Scène 4

Het deed me goed in de ontsnapping de aanmoedigingen langs de weg te horen Lars Boom

In Vilt, langs de weg tussen Maastricht en Valkenburg is het bij de bus van LottoNL-Jumbo wachten op de komst van Lars Boom (afgestapt) en Bert-Jan Lindeman (72ste). Zij gaven de wedstrijd een zweempje zwartgeel mee. De beste plek is voor Juan Jose Lobato: elfde. Martens wordt 20ste.



Lindeman: 'Ik was blij dat ik mee kon met de grote mannen. Het was alleen zonde dat ik de laatste 100 meter op de Keutenberg moest passen. Maar ik heb er een goed gevoel aan over gehouden. We hebben laten zien dat we in koers zijn.'



Boom: 'Het deed me goed in de ontsnapping de aanmoedigingen langs de weg te horen. Maar ik ben zeker niet tevreden. Volgend jaar moet het echt beter.'



Ploegleider Nico Verhoeven: 'Je hoopt altijd op iets meer. We hebben goed gevochten, we hebben gedaan wat we konden.' Moet de ploeg toch niet wat ambitieuzer zijn? 'Je kent de verhoudingen in het peloton. Sparta of Excelsior zeggen toch ook niet dat ze kampioen willen worden?'