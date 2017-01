'Sister Act' in finale Australian Open: het wonder van Venus Williams?

Als atleet wil je het onmogelijke mogelijk maken, die magie is niet gebonden aan leeftijd Venus Williams

Het was een lange weg terug naar de wereldtop voor Venus, die in totaal zeven grandslamtitels won, sinds haar laatste overwinning op Wimbledon in 2008. In 2011 werd bij haar het syndroom van Sjögren vastgesteld, een auto-immuunziekte die tot chronische vermoeidheid lijdt. De ziekte zette haar leven op z'n kop. Ze viel zelfs uit de top honderd.



In een interview met The New York Times in 2012 vertelde ze dat ze elke dag maar afwachten was hoe ze wakker zou worden. De symptomen van het syndroom van Sjögren zijn chronische vermoeidheid en gewrichtspijn. Op sommige dagen had ze geen kracht om uit bed te komen, dan kon ze hooguit tien minuten per dag tegen een bal aan slaan. 'Toen ik terugkeerde op de tennisbaan kon ik nauwelijks mijn armen optillen. Ik dacht: hoe kan ik zelfs maar één set winnen?'



Want ze begon weer te winnen. Eind 2012 pakte ze na bijna drie jaar haar eerste overwinning op het WTA-toernooi van Luxemburg. Daarna kwam ze steeds verder op de grote toernooien. Met de halve finale op Wimbledon als voorlopig hoogtepunt. Tot vandaag.



En stoppen? Dat is nooit in haar opgekomen. 'Stoppen is de gemakkelijkste weg naar de uitgang. En ik heb geen tijd voor gemakkelijke keuzes. Als atleet wil je het onmogelijke mogelijk maken, die magie is niet gebonden aan leeftijd', zei Venus vorig jaar na haar verloren halve finale op Wimbledon.