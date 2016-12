'Rus An gebruikte doping in Sotsji' - resultaten Nederlanders mogelijk aangepast

Talent

Het is bijna of ze erop gewacht hebben Sjinkie Knegt, shorttracker

De shorttracker won in Sotsji de 500 meter, de 1.000 meter en, samen met zijn ploeggenoten, de aflossingswedstrijd. Het was de tweede keer dat An op de Spelen drie gouden medailles binnensleepte. In 2006 won hij, als Hyun-soo Ahn en uitkomend voor Zuid-Korea, de 1.000 meter, de 1.500 meter en de aflossing. Na een conflict rond de Spelen van 2010 liet hij zich overhalen Zuid-Korea te verlaten en voortaan voor Rusland uit te komen.



Het moment dat het nieuws over An naar buiten kwam was frappant, vindt Sjinkie Knegt: terwijl de shorttrackers hun races op de ijsbaan van de komende Winterspelen reden. 'Het is bijna of ze erop gewacht hebben', laat hij telefonisch vanuit Zuid-Korea weten.