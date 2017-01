'Puntverlies Ajax en PSV is dodelijk'

Wat is de moeilijkheid voor Feyenoord?

12.30 uur is gewoon een rottijd om te voetballen. Om tien uur moet er al een bord pasta in je maag zitten. Of een bak boekweitpap. Of iets anders dat power geeft. Veel spelers hebben daar moeite mee. In Zuid-Limburg is het nog een paar graden guurder, Roda JC speelt op kunstgras en parkeert zonder gène een man of tien op de eigen helft. Hoe kalm en gedecideerd blijft Feyenoord, dat vorig seizoen na de winterstop volledig in elkaar donderde, in de wetenschap dat de eerste titel van deze eeuw binnen handbereik ligt? Dat wordt interessant.