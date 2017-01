'NOC*NSF moet speciale hulp bieden bij seksueel misbruik'

Herinneringen wegdrukken

Een kind is bang dat zijn omgeving hem niet zal geloven

In eerste instantie lijken de handelingen vaak te gebeuren in het kader van de training of de begeleiding: 'Spieren worden aangeraakt, een kind wordt gemasseerd. Kinderen hebben het vaak niet door.



'Maar zodra ze het wèl door hebben, beseffen ze hoe moeilijk het is om het te zeggen. Ze zijn 'medeschuldig' gemaakt, in hun beleving hebben ze het zelf laten gebeuren. Misschien hebben ze zelfs een erectie gekregen. Ze weten niet dat dit een automatische reactie is op stress of aanraken, en niets zegt over toestemming of opwinding.'



Juist de innige relatie zorgt voor een loyaliteitsconflict. 'Een kind is bang dat zijn omgeving hem niet zal geloven', zegt Bicanic. Ze vergelijkt het met misbruik in huiselijke kring, dat ook vaak pas laat naar buiten komt. 'Daar komt nog bij dat ze afhankelijk zijn. Mede door hun trainer winnen ze bekers, vergaren ze roem.'



Veel slachtoffers ontkennen het misbruik en drukken herinneringen weg. 'Eigenlijk zeggen ze de hele dag tegen zichzelf: dit is niet gebeurd. Zo kunnen ze er mee omgaan. Ze leiden een dubbelleven. Het duurt vaak tot ver in de volwassenheid voordat ze zich gaan realiseren dat het niet hun schuld is geweest.'



NOC*NSF zegt slachtoffers professionele hulp te zullen bieden. De koepel is nog bezig met de inrichting van het onderzoek. 'Het is niet zo dat wij zullen zeggen: bedankt voor uw melding, ga maar naar de huisarts', zegt een woordvoerder. De Vereniging EMDR Nederland, waarbij ruim vierduizend psychologen en psychiaters zijn aangesloten, heeft in een brief aangeboden slachtoffers via korte lijnen te helpen aan traumabehandeling.