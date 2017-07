Nederlands elftal na 5-0 winst tegen Wales klaar voor topprestatie EK in eigen land

Wij beseffen dat we onder een vergrootglas liggen. Wij kunnen het vrouwenvoetbal in Nederland een enorme boost geven Many van den Berg, aanvoerder

Alleen naasten en teamgenoten kunnen Van den Berg nog bellen of appen. 'Na het EK stop ik mijn oude simkaart weer in mijn telefoon en ga ik alle berichten beantwoorden.'



Met de oefenwedstrijd tegen het zwakke Wales besloot Nederland zaterdag de voorbereiding op het EK in eigen land, dat zondag begint. Op Het Kasteel in Rotterdam boekte de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman een eenvoudige overwinning (5-0). Belangrijker nog: Nederland voetbalde aantrekkelijk, met name voor rust.



Het verlangen naar succes is groot, het EK is meer dan een toernooi. Van den Berg: 'Wij beseffen dat we onder een vergrootglas liggen. Wij kunnen het vrouwenvoetbal in Nederland een enorme boost geven.'



De poulewedstrijden tegen Noorwegen (16 juli, Utrecht), Denemarken (20juli, Het Kasteel) en België (24 juli, Tilburg) zijn al een tijdje uitverkocht. Interviewverzoeken stromen binnen, de druk neemt toe. Bondscoach Wiegman: 'Het zou gek zijn als we zondag beginnen en zeggen dat we niet gespannen zijn. Natuurlijk, iedereen is gespannen.'