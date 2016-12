'Nederland heeft grandioze handbalploeg, maar die blunder was onbegrijpelijk'

De Nederlandse handbalsters hebben zich definitief genesteld in de mondiale top. Vorig jaar was de Nederlandse ploeg nog kansloos in de WK-finale tegen Noorwegen. In de EK-finale gisteren, ook tegen Noorwegen, werd met 30-29 verloren. Handbalverslaggever John Volkers was in Zweden. Hoe zat het met die blunder in de laatste seconden?