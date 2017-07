'Marrit Steenbergen is niet WK-wedstrijdfit'

Wouda wees op het gewicht van het zwemjaar 2017. Hij sprak van een accu die leeg is. Steenbergen heeft al enige tijd last van haar schouders. Dat is een aloude zwemkwaal bij overbelasting. Steenbergen wordt al jaren gezien als het grote talent van Nederland en daarom op tal van plekken ingezet.



Vorig jaar begon ze al te kraken onder alle verwachtingen. In Londen, waar ze met de Nederlandse ploeg Europees kampioen in de 4 x 100 meter vrije slag werd, kon ze op straat worden aangetroffen, huilend in de armen van haar ouders. Haar trainer, bij het RTC in Drachten, is Frank Bosma. Die zei eind vorig jaar al dat hij zijn pupil in 2017 liever alleen in jeugdtoernooien ingezet zag. Steenbergen had recht op vreugdemomenten in haar eigen leeftijdscategorie.