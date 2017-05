'Legendarisch' persmoment van de KNVB: Advocaat bondscoach, Gullit assistent

De benoeming hing al geruime tijd in de lucht. Volgens technisch directeur Hans van Breukelen waren er slechts twee realistische koppels. Nadat het duo Henk ten Cate en Fred Rutten zich eind april had teruggetrokken, bleef Advocaat met Gullit als enige realistische optie over.



Van Breukelen kreeg tijdens de persconferentie veel en stevige vragen over zijn optreden in het aanstellingsproces. Hij zou Henk ten Cate de functie hebben toegezegd, waarna Ten Cate erachter kwam dat ook Advocaat in beeld was. 'Het is mijn perceptie dat ik het nooit zo gezegd heb', reageerde Van Breukelen.



Een verslaggever van VI luisterde in de auto met Ten Cate mee met een telefoongesprek waarin Van Breukelen zich distantieerde van de toezeggingen. De oud-doelman van PSV ontkende de aantijgingen en hekelde het in de publiciteit komen van de informatie. 'Als ik een persoonlijk gesprek heb, vind ik dat dat tussen twee mensen moet blijven. Ik vind het bijna onbeschoft als iemand niet zegt dat er iemand zit mee te luisteren. Dus achteraf ben ik blij dat Ten Cate het niet is geworden.'



'Je zou het al bijna een van de legendarische persmomenten van de KNVB kunnen noemen', blikt Volkskrant-journalist Willem Vissers terug op de tumultueuze persconferentie. 'Het ging voornamelijk over de toezegging die hij aan Ten Cate zou hebben gedaan. Ik verwacht dat het hele verhaal, inclusief de berichtjes tussen hen, nog wel naar buiten komt. Zeker nu Van Breukelen Ten Cate onbeschoft heeft genoemd.'