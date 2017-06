'Je moet het binnen enkele seconden zien'

De nieuwe bondscoach van de volleybalsters is 'kalm en calculerend', een wereld van verschil met zijn voorganger Guidetti. Zijn eerste opdracht is het vrouwenteam naar het WK in 2018 te loodsen.



Jamie Morrison verliet de World Cup in het Japanse Kobe half mei als assistent bij het Turkse Vakifbank, stapte in het vliegtuig en landde als hoofdcoach van de Nederlandse volleybalsters op Schiphol. 'In een dag heb ik die transitie moeten maken. Daarna was het een race tegen de klok om alle speelsters te spreken en het plan voor de WK-kwalificatie af te ronden.