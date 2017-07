'Je kan nog uren kijken naar de foto, maar de vlag wappert niet meer de andere kant op'

Klaas Jan, we zien vandaag een foto van je in de krant. Ondanks autopech gisteren heb je de finish dus toch nog gehaald. Hoe?

'Ik heb een tijd moeten wachten bij de garage, maar de auto kon gelukkig helemaal gerepareerd worden. Hoe laat ik er wegreed? Dat weet ik niet meer. Vanaf de garage in Luxemburg was het zeker tweehonderd kilometer rijden naar de finishplaats Vittel. Je kan begrijpen dat ik flink heb moeten doortrappen om daar op tijd te arriveren. Ik heb drie keer een flitspaal zien flitsen in mijn gezicht. Het was een duur dagje.'



'Driekwartier voor de finish kwam ik aan in Vittel, maar het parkeerterrein zat helemaal vol. Bij de finish dacht ik een goed plaatsje te hebben bemachtigd, maar achteraf gezien stond ik op de verkeerde plek. De valpartij van Mark Cavendish was ver van ons vandaan en supporters van Peter Sagan hadden een grote vlag meegenomen, die vlak boven het wegdek wapperde. Het gezicht van de dader is daardoor niet zichtbaar.'