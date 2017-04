'Ik heb geen nachtmerries gehad van Bulgarije'

Opnieuw werd Ajax-verdediger Matthijs de Ligt in de rust gewisseld, maar in stadion De Goffert was het geen traumatische ervaring als tijdens zijn mislukte debuut in Oranje tegen Bulgarije. De 17-jarige De Ligt werd vanwege een lichte heupblessure uit voorzorg vervangen. 'Maak je om mij geen zorgen', zegt hij na de 5-1-zege op NEC. En glimlachend: 'Ik heb ook geen nachtmerries gehad na die vervelende wedstrijd tegen Bulgarije.'



Alsof hij niet in een vliegende storm had gestaan, acteerde De Ligt weer koeltjes in het hart van de defensie bij Ajax.