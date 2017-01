'Hij hield mijn hand vast en bewoog hem heen en weer'

Vrouw (61), zwemster: 'Ik heb hem gezegd dat hij een vuile klootzak was'

'Het begon tijdens massages. Hij was sportmasseur en ik had last van mijn spieren. Vanaf mijn 10de was ik intensief aan het zwemmen. Elke ochtend lag ik in het zwembad. Ik ging niet op vakantie, zodat ik kon trainen. De zwemclub werd mijn familie.



'Hij was een nieuwe trainer van een jaar of 25, hij kwam net van de sportacademie.