'Het resultaat is vaak wel leuker bij slecht weer'

Klaas Jan, het regende gisteren pijpenstelen in de startplaats Düsseldorf. Sommige renners gedijen beter bij regenachtig weer. Hoe zit dat met jou?

'Gelukkig heb ik de regenkleding en regenhoes voor de lens altijd bij me. Ik moet het er gewoon mee doen. Op een gegeven moment denk ik ook: laten we het beste er maar van maken, want iedereen heeft er last van. Maar ik moet bekennen dat het resultaat vaak leuker is bij slecht weer. Ik heb Tom Dumoulin vorig jaar in de stromende regen vastgelegd. Ik vind het wel eigenlijk wel leuk om renners in de regen in beeld te kunnen brengen.'