'Folklore en topsport gaan prima samen bij marathon op natuurijs'

An sich is deze marathon niet speciaal. Ze rijden gewoon rondjes, en dat doen ze iedere week Volkskrant-schaatsverslaggever Erik van Lakerveld

Ha Erik, zo'n marathon op een aangelegd natuurijsbaan in Noordlaren: topsport of folklore?

'Allebei. Dat hoeft elkaar niet te bijten. Het is een sterk deelnemersveld, er wordt hard gereden. En ja, het heeft ook wel iets kneuterigs, zo'n samenkomen op de woensdagmorgen.'



Was het druk?

'Vanochtend wel. Denk dat er toch zeker zo'n duizend toeschouwers waren. Niet extreem veel, maar als je bedenkt dat het woensdagochtend is, en het zich ook nog eens in een afgelegen oord afspeelt... Het is wel echt een hype hoor, die eerste marathon.'