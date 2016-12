'Flinke klap' voor volleybalsters: Guidetti stopt als bondscoach

Moeilijke beslissing

Ik kies wat het beste is voor mijn familie Giovanni Guidetti

'Dit is de moeilijkste beslissing van mijn leven', aldus Guidetti, op de website van de Nevobo. 'Ik verlaat een geweldig team, terwijl we nog midden in een succesvolle reis zitten. Ik heb niet de keuze gemaakt, die het beste voor mij zou zijn. Dan was ik coach van Nederland gebleven. Ik kies wat het beste is voor mijn familie. En dat is twaalf maanden per jaar in Turkije bij mijn dochter zijn.'



Aanvoerder Grothues speelt sinds kort voor het Turkse Fenerbahce en verbleef afgelopen week in Istanbul met Guidetti in hetzelfde hotel. Ze was verbijsterd door het besluit van de bondscoach. 'Ik had het totaal niet zien aankomen', zegt Grothues. 'Ik stond perplex. Ik weet niet hoe het is om ouder te zijn. Maar ik ben heel teleurgesteld dat Giovanni deze keuze heeft gemaakt.'