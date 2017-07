'Etenszakjes overgeven is niet makkelijk te fotograferen, het gaat ontzettend snel'

Klaas Jan, bij het verhaal over de ravitaillering bij Sunweb zien we jouw foto, genomen in de bevoorradingszone. Hoe ben je daar als fotograaf gekomen?

'Bij de startplaats zijn we het parcours opgereden en een paar kilometer voor de bevoorrading gestopt. Het is best wel mooi om te zien hoe ze de etenszakjes overgeven. Het is alleen niet makkelijk om dat als fotograaf vast te leggen, want het gaat ontzettend snel. De eerste renner was al weg voordat ik het door had. Bij de derde, Nikias Arndt, was het raak.'