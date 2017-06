'Domineert' hij ook de tenniselite?

Hij is de beste van de aanstormende jeugd, de 'Next Gen', zoals de ATP de nieuwe lichting in het mannentennis presenteert. Toch kent Dominic Thiem zijn plaats op Roland Garros. Leuk die halve finale in 2016, knap dat de 23-jarige Oostenrijker Rafael Nadal in Rome heeft verslagen na nederlagen in Barcelona en Madrid. Maar is de nummer 7 van de wereld nu al titelkandidaat in Parijs? 'Nee, ik behoor tot een groepje outsiders', aldus Thiem.