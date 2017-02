Met een 'mazzeltje' kwam curator Henry van Voorst tot Voorst in het bezit van de jongste aanwinst, een authentieke gebreide sjaal van VVV, de trotse koploper van de eerste divisie. Het is niet zomaar een sjaal. In de onbekommerde tijd dat hij in Venlo nog gewoon lekker met zijn vrienden zat te blowen en linkse praatjes had, beklom niemand minder dan Geert Wilders met enige regelmaat de tribunes van VVV. In de oude Koel was hij met deze sjaal om zijn nek getuige van menig opwindend moment. Van Voorst tot Voorst tikte het kledingstuk op de kop in kringloopwinkel 't Pakhoès op de Hagerhofweg in Venlo. De curator is ermee in zijn nopjes: 'Dit is sportgeschiedenis met een heel grote S.'