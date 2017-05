'Die rit naar de Kuip zal voelen als een rit naar het ziekenhuis'

Menno Pot, Ajax-fan

Davy Klaasen © EPA Als gracieuze dansers vol schoonheid, passie en ritme paradeerde Ajax donderdag een tijdje door het nieuw opgetrokken volkstheater van Lyon. Ajax strooide voor rust met snoepgoed uit de vitrine van het topvoetbal, maar maakte het zich onwaarschijnlijk moeilijk door te vergeten de winkel tijdig op te ruimen.