'Dertig klanten van dopingarts Fuentes geïdentificeerd'

Maart 2004

Wielrenner Jesús Manzano onthult in de Spaanse krant AS dat bij zijn voormalige ploeg Kelme sprake is van systematische doping. Teamleden, onder wie ploegarts Eufemiano Fuentes, worden ondervraagd.



23 mei 2006

Spaanse politie arresteert ploegleider Manolo Saiz (foto) van wielerteam Liberty Seguros en vier anderen, onder wie Fuentes. Agenten vinden 211 bloed- en plasmazakken in een kliniek van Fuentes.



Juni 2006

De Tour de France begint zonder grote namen als Basso, Ullrich en Hamilton - allemaal klanten van Fuentes. In de daaropvolgende jaren worden nog meer sporters, vooral wielrenners en atleten ontmaskerd. Thomas Dekker is een van hen. Onder meer via de trainingsschema's die bij Fuentes werden gevonden, weten politie en media de codenamen van sporters te herleiden.



April 2013

Rechter Julia Santamaria legt Fuentes een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf op, vanwege het in het gevaar brengen van de algehele gezondheid. Ze gelast de vernietiging van het bewijsmateriaal. Onder meer het wereldantidopingschap en de wielrenunie UCI gaan in beroep.



Juni 2016

Hof in Madrid bepaalt dat bloedzakken beschikbaar komen voor WADA, UCI en andere belanghebbende organisaties in de sport. Fuentes wordt met terugwerkende kracht vrijgesproken: bloed kan niet als medicatie worden beschouwd.