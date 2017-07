Met welke lens heb je deze foto gemaakt?

De Tour door de lens van Klaas Jan van der Weij



Bij Klaas Jan van der Weij lijk sport soms verdwaald in een vervreemdend landschap. De Tour de France kan soms oersaai zijn, maar hij maakt altijd geweldige foto's, schreef Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque.



Dit jaar fotografeert hij zijn 23ste Tour. Klaas Jan selecteerde de bijzonderste foto's uit zijn archief.

'Met een zoomlens van 200 tot 800 millimeter. Ik heb in totaal vier lenzen bij me, variërend van supergroot tot klein. Bij de aankomst heb ik ook de zoomlens gebruikt, omdat ik daarmee vrij snel kan uitzoomen. De renners krijg ik niet altijd scherp, omdat het wegdek trilt. Het is een kwestie van wachten totdat ze naderen.'



'Het was overigens na afloop één grote chaos op de klim. In het busje dat ons naar het perscentrum bracht, werd gescholden en geschreeuwd. Het schoot weinig op. Eenmaal beneden heb ik gelukkig nog wel een stuk pizza kunnen nemen, nog voordat ik de foto's afwerkte en naar de krant verstuurde. Daarna zijn we naar onze verblijfplaats gereden, een bed-and-breakfast op het platteland. Ook weleens lekker, die doodse stilte in de hectiek van de Tour.'