'De Johan Cruijff Arena': drie vragen over het voortdurende gekissebis rondom de naamsverandering

Maar nogmaals, waarom sleept die naamsverandering toch zo lang aan?

De transitie van Arena naar Johan Cruijff Arena - of Johan Cruijff Stadion, vergeet die optie niet - behelst veel meer dan alleen een paar borden op het voetbalstadion te vertimmeren. Zo wil Amsterdam zijn certificaten van aandelen (39 procent) graag kwijt, want de gemeente is uit financieel oogpunt bezig een aantal van zulke deelnemingen afstoten. Ajax wil dat gemeentelijke belang best overnemen, om zo eindelijk eens serieus mee te kunnen verdienen aan de eigen thuisbasis: de club heeft nu nog maar 13 procent van de certificaten in handen. Maar in ruil daarvoor wil Ajax wel dat de bestuurlijke structuur van het stadion op de schop gaat: daar is zeker voor de leek geen wijs uit te worden.



Bovendien speelt nog een vraag een cruciale rol: mag de naam van Cruijff als enige op het stadion of komt er ook een sponsor op te staan? Het lijkt potsierlijk, de Cruijff Vodafone Arena of het Cruyff Huawei Stadium, maar niets is onmogelijk. De keuze tussen Cruijff en een kapitaalkrachtige naamsponsor is als een 'keuze tussen het sentiment en het verstand', schetste een betrokkene vorige maand al. De familie Cruijff zegt geen enkele optie uit te sluiten. 'Wij wachten af', aldus Carole Thate, namens de familie.