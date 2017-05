'De handbaldames zijn veel verder dan wij'

De Nederlandse handballers houden zicht op deelname aan het EK van 2018 in Kroatië. Zondag wisten ze in Emmen nipt te winnen in de kwalificatiewedstrijd tegen Letland: 25-24. Die zege volgde op een overwinning enkele dagen eerder in Riga, ook tegen Letland (27-29). De ploeg van bondscoach Joop Fiege staat nu derde in de poule, achter Denemarken en Hongarije. De tweede plek geeft recht op deelname aan de EK.



In het najagen van internationaal succes kan Fiege beschikken over twee keer twee broers: Jorn (24) en Kay (20) Smits en Ivo (24) en Luc (22) Steins.