'Autopech, ook dat is de Tour'

Jeetje.

De Tour door de lens van Klaas Jan van der Weij Bij Klaas Jan van der Weij lijk sport soms verdwaald in een vervreemdend landschap. De Tour de France kan soms oersaai zijn, maar hij maakt altijd geweldige foto's, schreef Volkskrant-hoofdredacteur Philippe Remarque.



Dit jaar is hij er voor de 28ste keer bij. Klaas Jan selecteerde de bijzonderste foto's uit zijn archief.

'Voorlopig ben ik gestrand. Het is niet de eerste keer hoor, eigenlijk al de zoveelste in een grote ronde. Vorig jaar overkwam me hetzelfde op weg naar de Giro. De ANWB heeft de auto toen opgehaald, waarna ik de reis vervolgde met een huurauto.



'Geen start vanochtend, dus. Ik wilde de prominenten fotograferen, want een dezer dagen volgt een update over hoe iedereen ervoor staat. Toen kwam dat gepiep op de snelweg. Het is afwachten of ik de etappe nog wel zie vandaag.



'Het kan allemaal gebeuren, maar zeker in de Tour houd ik een slag om de arm.'