'Arnhem heeft altijd pech'

Ook typisch Arnhems, zeggen de Vitesse-supporters Luke en Kees de Bruijn: 'Nuilen'. Vader Kees: 'Dat betekent: jezelf de hele tijd afzeiken. Zo van: het gaat toch vast weer mis.'



Met de KNVB-beker op zak wordt er in Arnhem niet meer genuild. Een moeder danst in de regen met haar 3-jarige dochtertje, dat bijna verdrinkt in haar zwart-gele regenponcho - de kleuren van Vitesse. 'Ik heb zondag in de Kuip alleen maar gehuild van geluk', zegt de 41-jarige Arnhemse, die net als haar eigen kinderen nu opgroeide met de club. 'Mijn vader nam me altijd mee naar wedstrijden in het oude stadion. Dat we ooit hier zouden staan, had ik geen seconde durven dromen.'

