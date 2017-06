'Als Serena geen antwoord heeft, heb ik gefaald'

Al 34 jaar wacht Frankrijk op een opvolger van Yannick Noah, die in 1983 Roland Garros won. De Franse tenniscoach en analist Patrick Mouratoglou velt een vernietigend oordeel over het sportklimaat in zijn vaderland. 'Goede spelers hebben we voldoende, winnaars zitten er niet tussen. Het heeft te maken met de Franse cultuur en de gebrekkige opleiding. Hoe maken we van een topspeler een kampioen? Het is onbegonnen werk in Frankrijk.