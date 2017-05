'Als je zo dominant bent in de tijdritten, heb je ook kans om de Tour te winnen'

'Het is gewoon niet voor velen weggelegd om een grote ronde te winnen', zegt Breukink, tegenwoordig ploegleider van Team Roompot. 'Maar het helpt als je een superwapen in huis hebt. Een tijdrit bijvoorbeeld. Of dat je net zo goed kunt klimmen als Quintana.' De Colombiaan werd op de slotdag van de Giro door Dumoulin uit het roze gereden in de tijdrit naar Milaan.



Breukink: 'Voor zo'n jongen was het een crime, zo'n vlakke tijdrit. Quintana was zelfs blij dat hij zo goed had gereden in de tijdrit, dat zegt nogal wat. Voor de Giro had hij Dumoulin niet zo sterk ingeschat. Als je het zo bekijkt, is het verschil deze Giro in de bergen gemaakt: Dumoulin was daar veel sterker dan gedacht.'