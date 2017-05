12.00 uur

Vandaag heeft Tjalling Heijkoop (43) maar één doel: een duik in het water van het Hofplein. Hij wijst op zijn Feyenoordshirt. 'Die heeft de fontein in 1999 al eens geproefd. Dit sjaaltje twee keer, ook in 1993. Ik moet er weer in! Als ik de rest van de week ziek ben, zal me dat worst zijn. Ik geloof dat ik met dertig man een duikafspraak heb.'



De wedstrijd begint pas over drie uur, maar Tjalling bezet al een barkruk in De Postiljon. Alleen aan dit café in het Oude Noorden levert brouwerij Noord het bier Coen - uiteraard vernoemd naar de legendarische linksbuiten van Feyenoord.