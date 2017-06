Welke vakantielanden zijn lekker goedkoop, nu de euro zo duur is geworden?

Ook een vakantie in Turkije is veel goedkoper geworden voor wie in euro's betaalt. Datzelfde geldt voor Argentinië en Mongolië. De euro is ook meer waard geworden in het Verenigd Koninkrijk, waar het pond door de Brexit is verzwakt.



Andere vakantielanden zijn juist duurder geworden. IJsland spant de kroon: sinds vorig jaar is de euro er 17 procent minder waard geworden. Ook ten opzichte van de Zuid-Afrikaanse rand, de Russische roebel, de Israëlische sjekel en de Braziliaanse reaal verloor de euro aan waarde.