Waan je als moderne bohemien op een Kroatisch eilandje

Slimme zet van een Britse organisator van muziekfestivals: lease een eilandje voor de kust van Kroatië en tover dat om tot festivalterrein. Niet voor een paar dagen, voor de hele zomer. Waar gasten niet alleen kunnen dansen en drinken - die zijn er al genoeg in Kroatië - maar ook TED Talk-achtige lezingen kunnen volgen over technologie of antropologie en zenmeditatie bij zonsopgang of Shakepeare in het amfitheatertje. De moderne bohemiens rusten uit in een katoenen tent met airco, wifi en echte bedden en eten in biologische restaurants.



Boetiekhotel The Hoxton, met een vestiging in Amsterdam, heeft vijf tenten ingericht op het eiland en biedt gasten een pakket aan. Dat begint in Amsterdam met een boottocht, een feestelijk diner en een hysterische bingo geleid door travestieten in The Queen's Head.



Na een ontbijt op bed vlieg je naar Split, dan is het per speedboot naar het eiland Obonjan, waar je wordt opgevangen in Camp Hox. Je krijgt ook een pakketje vol festivalbenodigdheden mee voor drie dagen op het eiland.