Terug naar Disneyland Parijs met een oefenpuber

Onze eerste Disneyervaring was zes jaar geleden. Het was pas begin november en we werden blij verrast door alle fantastische kerstkitsch: muziek met tinkelbelletjes, versiering met rode strikken en guirlandes van dennetakken. Vanuit onzichtbare plekken kwam nepsneeuw gedwarreld. We waren de hoofdpersonen in onze eigen Disney-kerstfilm. Knabbel en Babbel gaven ons een highfive bij de uitgang. Na een dag van zwieren in theekopjes en rijden in treintjes had ik het gelukkigste 7-jarige jongetje van de wereld aan mijn hand.