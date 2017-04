Slapen in Hotel Bachaumont in Parijs

Hotel Bachaumont zit in dezelfde straat als de gehypete parfumerie Nose, de modieuze opticien Eyeshow en sterrenkapper Christophe Robin, die eerst een eigen zaak had in vijfsterrenhotel Le Meurice. Dat de kapper die verantwoordelijk is voor het haar van Franse actrices als Catherine Deneuve en Léa Seydoux de stap heeft gezet van het gevestigde Le Meurice naar een straatje in het tweede arrondissement, zegt alles over de toestand van de buurt. Rue Bachaumont, een voetgangersstraat op loopafstand van Les Halles, is hip en happening. Dit is waar de Parijse chic rondhangt en de mode-elite tijdens modeweken zich verzamelt.



Loop maar eens 's avonds de prachtig ingerichte en drukbezochte bar van hotel Bachaumont in: alle bezoekers hebben een prijzige designertas bij zich. Het boetiekhotel, met 49 kamers, is een initiatief van Samy Marciano, een jonge hotelier die door de gezaghebbende Franse krant Le Monde in een adem wordt genoemd met de oprichters van hotel Amour, hotel Panache en hotel Paradis, boetiekhotels met trendy bars en restaurants. De inrichting van hotel Bachaumont is van Dorothée Meilichzon, een getalenteerde jonge Franse designer die een reeks Parijse hotspots op haar naam heeft staan en in Bachaumont heeft uitgepakt met een fraaie mix van klassiek en art deco.



Kamers vanaf euro 184. hotelbachaumont.com