Slapen in een voormalige chocoladefabriek, Hotel Boutet

Hotel Paris Bastille Boutet Mgallery by Sofitel vanaf €199 per nacht

Jarenlang was Le Marais de place to be, maar dat wordt inmiddels platgelopen door de massa en dus trok de voorhoede verder naar het oosten, net voorbij Bastille, naar het 11de arrondissement. Daar is de laatste tijd niet alleen een heleboel hippe horeca geopend, maar ook veel hotels. Boutet was in december 2015 het eerste vijfsterrenhotel in de buurt. Een aanrader. Het hotel is gevestigd in een prachtig art-decogebouw uit 1926, dat eerder dienstdeed als houtfabriek en later als chocoladefabriek.