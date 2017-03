Sapporo: on-Japanse gezelligheid en veel brouwerijen

Cafébezoek in Japan is doorgaans een bruine en rokerige bedoening. Loop een traditionele Izakaya binnen (eetcafé) en gasten en barmannen roepen 'irasshaimase!', welkom! Je bestelt een groot glas bier en de kok zet ongevraagd een knabbeltje neer op de bar: gestoomde zeeslak of sojabonen met zout. Je buurman steekt nog een sigaret op.



Dus is het even wennen als je biercafé Moon & Sun in Sapporo binnenstapt. Wanden van kaal beton, bankjes van blank hout, veel licht en obers in skinny jeans met strohoedjes op.