San Francisco: de stad van de moderne goudkoorts

'In 1992 heb ik hier een jaar gewoond en ik ben toen zo verliefd op de stad geworden dat ik dertien jaar later ben teruggekomen met mijn Nederlandse man.'



Maria van Lieshout schrijft en illustreert kinderboeken voor Amerikaanse uitgevers, maar haar Hopper en Wilson is ook in Nederland uitgebracht. 'We woonden tien jaar midden in de stad in zo'n victoriaans houten huis. Sinds twee jaar wonen we in Alameda, een kwartiertje met de veerboot.' Van Lieshout: 'San Francisco heeft nog altijd een open mind als het gaat om seks, drugs en de vrijheid van meningsuiting. Voor mij is het een stad van tegenstellingen en onbegrensde mogelijkheden. Hier zit een tranny naast een techie achter een laptop koffie te drinken. De stad maakt een tweede goudkoorts mee. Door Silicon Valley verrijzen overal glanzende complexen naast de victoriaanse huizen.'