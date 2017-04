Rotterdam is niet bang voor verandering

'Rotterdam is meer dan een designstad', zegt Rianne Makkink van Studio Makkink & Bey. 'Het is een makersstad. Kunstenaars en ontwerpers in het stadshavengebied Merwe-Vierhavens (M4H), de oude fruithavens, maken hun ontwerpen zelf, er komt geen industrie meer aan te pas. Met Atelier Van Lieshout, Richard Hutten, Wieki Somers en het Snijlab is een makershub ontstaan. Dat is ook beleid van de gemeente Rotterdam.' Architect Rianne Makkink en ontwerper Jurgen Bey werken sinds vijftien jaar samen, tegenwoordig in een oude Van Gend & Loos-loods in de oude fruithaven. Makkink kent Rotterdam al dertig jaar, als student kwam ze op de Nieuwe Binnenweg wonen. 'Het is een weerbarstige stad, niet zomaar mooi. Van Rotterdam hou je tegen de wind in. Het voordeel van hard moeten werken, is dat Rotterdam niet bang is voor veranderingen.'