Reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya komen definitief naar Rhenen

Wel hadden de Chinezen nog wat op- en aanmerkingen. Zo moet de dierentuin de klimtakken in het binnenverblijf snoeien omdat deze zo hoog zijn dat de panda's bij de leidingen aan het plafond kunnen komen. Ook in het buitenverblijf is Ouwehands nog niet klaar met klussen. Volgens de Chinese pandaexperts zijn daar meer schuilhutten nodig. Bovendien willen ze dat de dierentuin afziet van het schrikkeldraad dat de eiken in het buitenverblijf moesten beschermen tegen de panda's.



Met de komst van de panda's gaat de droom van Ouwehands-eigenaar Marcel Boekhoorn eindelijk in vervulling. De puissant rijke Boekhoorn lobbyde meer dan vijftien jaar voor de komst van de bedreigde bamboe-eters. Alleen een staatsbezoek door koning Willem-Alexander in 2015 kon China vermurwen. Het land leent de panda's nu voor de duur van vijftien jaar uit, à raison de 900.000 euro per jaar. Dat maakt de komst van de panda's een duur grapje. Het nieuwe verblijf kostte namelijk al 7 miljoen euro.