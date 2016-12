Reizen met de bus: perfect als je wat te verbergen hebt

Florin, op weg naar zijn ouders in Boekarest, gebaart veelbetekenend naar de Roma-familie. 'Vorig jaar ging zo'n familie achterin op een campingtafel een maaltijd bereiden. De stank was verschrikkelijk, maar de chauffeur zei er niks van.'



Hij reisde een keer of zes per bus naar Roemenië. Best te doen, vindt hij, als je een paar vuistregels in acht neemt. 'Be careful for your butt and your bag, or in twenty hours both of them will be gone', poneert hij zijn eerste wijsheid die zo op een wc-tegeltje had gekund.



Florins tweede advies: nooit uren tellen. 'Dan maak je jezelf gek. Want de bus doet er vaak langer over. Dan denk je dat je er bijna bent, en moet je nog zoveel uur. Het is beter om helemaal niet op de tijd te letten.'