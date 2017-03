Reistip: Vijf eeuwen Maarten Luther

Vanaf april (Berlijn) en mei (Eisenach, Wittenberg) tot 5 november.

3xhammer.de

Best dapper van Duitsland, dat het land dit jaar een onbuigzame moraaltheoloog uit de 16de eeuw naar voren schuift als toeristentrekker. Eerder vierden de Duitsers 500 jaar bierbrouwen en 200 jaar sprookjes van de gebroeders Grimm, maar 2017 is het jaar van Maarten Luther, de grondlegger van het protestantisme. Die hamerde in 1517 zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten op een kerkdeur en kwam daarmee in opstand tegen de kerk van Rome, dus dat moet gevierd worden.



In Wittenberg leren bezoekers de man met de hamer kennen aan de hand van 95 voorwerpen uit diens leven en 95 beroemdheden die zich afgelopen eeuwen lieten inspireren door Luther. In Eisenach, waar de kerkhervormer zich verstopte, terwijl hij het Nieuwe Testament uit het Latijn vertaalde, krijgen bezoekers een les in vijfhonderd jaar Duitse geschiedenis. In Berlijn opent een tentoonstelling over de verspreiding van protestantisme in de wereld. De makers beloven ook interactieve opstellingen voor kinderen. Die kunnen naar huis met het felbegeerde Playmobil-poppetje met zwarte baret en ganzenveer.