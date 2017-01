Peking: 'Alles draait om toekomst en moderniteit'

De eerste keer dat architect John van de Water door Peking fietste, herkende hij geen enkel Chinese karakter waarop hij thuis zo hard had gestudeerd. De eerste keer dat hij in een restaurant at, bestelde hij per ongeluk anderhalve kilo dumplings. In de jaren daarna zouden honderden taalverwarringskwesties en cultuurverschillen volgen en zou Van de Water concluderen, het is titel van zijn boek, Je kunt China niet veranderen, China verandert jou. John van de Water is medeoprichter van het Amsterdamse NEXT Architects. Het bureau heeft ook een vestiging in China. NEXT ontwierp onder meer de Lucky Knot, de rode brug die als een stel linten over de Dragon King Harbour-rivier bij Changsha is gedrapeerd. Van de Water woont nu twaalf jaar in Peking en is nog altijd onder de indruk van de stad waar in zo'n razend tempo nieuwe gebouwen verrijzen. 'Alles draait om toekomst en moderniteit. Peking roept een koortsachtige energie bij mij op.'