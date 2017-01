Ontsnappen aan de drukte in Bangkok

AVANI RIVERSIDE HOTEL, BANGKOK

In Azië leiden vele wegen naar Bangkok. Wie op vakantie gaat naar Thailand, arriveert in deze megastad. Wie op doorreis is, stapt er vaak over. Maar de metropool met 15 miljoen inwoners schrikt veel reizigers af. Te groot, te vies, altijd file. Wegwezen! Toch heeft Bangkok prachtige monumenten en leuke buurten, al is het slim een hotel te kiezen waar je kunt ontsnappen aan de drukte. Avani Riverside Hotel is zo'n oase.



Dit moderne vijfsterrenhotel werd een half jaar geleden geopend aan de Chao Phraya-rivier, de slagader van Bangkok. In de langwerpige infinity pool op de 26ste verdieping, die uitkijkt over de brede rivier en de skyline erachter, vergeet je in een klap de lange reis. Naast het zwembad zit restaurant en cocktailbar Attitude, waar je ook welkom bent als je niet in het hotel logeert. Mocht de jetlag zwaar vallen, er is een spa. De slaapkamers zijn niet origineel ingericht, maar wel van alle gemakken voorzien. De prijs is redelijk. Extra pluspunt: je kunt vanaf het hotel een gratis bootje pakken naar de dichtstbijzijnde Skytrainhalte, die je met alle toeristische trekpleisters verbindt.



Tweepersoonskamers vanaf euro 75. minorhotels.com