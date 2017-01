Nederlander spot 6.833 vogels - en is nu officieuze wereldrecordhouder

Dan zoeken wij o.a. de wielewaal Het vogelseizoen is op zijn hoogtepunt, dus stromen polders, parken en duinpannen in het land vol vogelaars. V ging op pad met Arjan Dwarshuis. Niet voor de ontspanning, want vogels kijken is hard werken.

Dwarshuis: 'Dat kan natuurlijk niet. Maar onder vogelaars is The Biggest Year een wereldberoemd fenomeen.' Om de betrouwbaarheid van zijn record te waarborgen heeft Dwarshuis van bijna elke soort die hij zag een getuige in de vorm van een gids of reisgenoot. En hij maakte zo veel mogelijk geluids- en beeldopnames.



Na een dag vogelen op 1 januari in Nederland, vertrok Dwarshuis op 2 januari naar de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna was hij achtereenvolgens 5 dagen in Sri Lanka, 21 dagen in India, 7 dagen in Thailand en 14 dagen in Maleisië. Vanuit Azië ging hij door naar Australië en Papoea-Nieuw-Guinea. Op Antarctica na is hij op alle continenten geweest. In Zuid-Amerika verbleef hij het langst (vier maanden) en zag hij ook de meeste vogels.



