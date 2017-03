Moderne kunst in Thailand

Duizenden spiegeltegeltjes weerkaatsen het zonlicht op een uit de toon vallend gebouw in Chiang Mai. Door de tegelpatronen, geïnspireerd op tempelarchitectuur, gaat het MAIIAM, het Museum van Moderne Kunst in de Thaise provinciestad, op in de omgeving. Bijna alsof het er niet staat.



Thailand probeert een verfijnder publiek te lokken, naast backpackers en all-inclusivestrandgangers. Daarbij past de opening van het hypermoderne museum in de Noord-Thaise stad, verstopt tussen de hoogste bergen van het land. De locatie is logisch: Chiang Mai heeft zich ontpopt tot de culturele hoofdstad van Thailand. Het omgebouwde warenhuis van drie verdiepingen in de historische ambachtswijk Sankampang wisselt permanente en tijdelijke tentoonstellingen af. Dwaal langs de enorme privécollectie Thaise hedendaagse kunst, in dertig jaar verzameld door Jean Michel Beurdeley, ooit eigenaar van een Parijse kunstgalerie, en zijn inmiddels overleden vrouw, Patsri Bunnag. Foto's van in witte boerka's gehulde vrouwen snijden de gespannen verhouding met de moslimgemeenschap in Zuid-Thailand aan, terwijl abstracte schilderijen van kunstactivist Thasnai Sethaseree knipogen naar politieke problemen uit het verleden. www.maiiam.com