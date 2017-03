Marriott The Hague: retro-Scandinavisch met uitzicht op zee

Het grootste hotel van Den Haag staat op een mooie plek: tegenover het Catshuis, tussen strand en stad. Al 43 jaar trouwens, want het Marriott The Hague heette eerder Bel Air Hotel, Golden Tulip en Worldhotel. De gevel van negen verdiepingen is dezelfde, maar het hotelinterieur is afgelopen jaar flink verbouwd. Sindsdien runt het Amerikaanse Marriott het hotel waar door de week veel mannen met stropdas slapen en in het weekend gezinnen met kinderen plus hond de lobby overnemen.



De sfeer is een beetje retro-Scandinavisch, met lage stoeltjes en bankstellen, maar ook een kronkelende werktafel tussen boekenkasten. De 306 kamers hebben grijsblauw behang, strakke meubeltjes, een groot zacht bed (staat Marriott om bekend) en een inloopdouche. Nooit eerder zagen we zo'n grote platte tv. Kijk liever naar buiten, als je geluk hebt fietst prinses Amalia langs naar school. De hoogste verdiepingen bieden in de verte uitzicht op zee.



Best verkochte gerecht in het restaurant: hamburger. Die is lekker. Maar spring liever op de hotelfiets, want er is veel te kiezen in deze buurt. Ook voor het ontbijt. Het naastgelegen Gemeentemuseum Den Haag is 1 minuut lopen, het strand is 10 minuten fietsen (met picknickmand).



Kamers vanaf 125 euro.

