In de problemen door winterse verliefdheid

Eerder die dag was ik vol bravoure, vlak voor ons appartement in La Plagne, na een snelle afdaling over een rots gesprongen, om vervolgens tegen een niet ingecalculeerde tweede rots tot stilstand te komen. Dat alles om indruk te maken op Nicole-met-de-mooie-ogen. Toen de mannen van de sécurité des pistes me op hun slee vastsnoerden, had bravoure plaatsgemaakt voor intense gêne.



Het was niet de eerste keer dat een winterse verliefdheid me in de problemen bracht. Twee jaar voor de rampzalige sprong was ik uit een stoeltjeslift gevallen nadat ik nog een laatste glimp had proberen op te vangen van de prachtige, jonge serveerster die buiten op het terras van een restaurant mij leek na te kijken.