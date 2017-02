Ik zag hoe 'der Udo' míjn dochter omstrengelde

Na een paar dagen werden we tijdens de wienerschnitzel door onze dochter verrast met een mededeling: 'Ik slaap vannacht bij Udo.' Udo, dacht ik, ken ik die? Ik bedacht dat van 'slapen' bij Udo niet veel terecht zou komen, dus zei ik zo rustig mogelijk: 'Doe je wel voorzichtig, schat?' De volgende ochtend bekeek ik mijn eigen en andere skileraren met een sceptische blik. 's Avonds in de discotheek zag ik hoe 'der Udo' míjn dochter omstrengelde.



Enfin, het einde van de vakantie kwam in zicht en mijn laatste skimeters eindigden vlak voor het pisterestaurant, waar mijn dochter huilend in de armen van mijn vrouw lag. 'Hij zegt dat hij met me wil trouwen, maar ik weet dat dat niet kan.' Enigszins tot rust gekomen stapten we even later in de auto. Na een paar kilometer barstte ze plotseling weer in hevig snikken uit. Bleek ze in alle consternatie Udo's adres niet te hebben gevraagd.



Onze zoon haalde een papiertje uit zijn jas en sprak geruststellend tegen zijn zus: 'Bahnhofstrasse 11 was het toch?' Hij was als een gek de pistes afgeskied, op zoek naar de glamourboy die niet eens afscheid had genomen.



Ruud van Koert, Amsterdam



