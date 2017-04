Hotel Loskade 45, Middelburg: nu nog zon

Zon, strand, superverse vis - en de meest fantasieloze hotels van Nederland. Wat is dat toch met Zeeland? Alsof de gegarandeerde toestroom van toeristen stoffige familiehotels met keiharde broodjes en bedden rechtvaardigt. Nee, dan Loskade 45 in Middelburg. Fris, designy en óók louter familie: vader, moeder en drie zoons runnen de boel en hebben geprobeerd het hotel een huiskamergevoel te geven. Dat is gelukt. De kamers zijn zo prettig ruim dat je er niet meteen weg wil, 's avonds eet je beneden in de brasserie Zeeuwse krukels en vissoep. En ja, dit pand is oud, het oudste van de Loskade (1879), maar zó opgeknapt dat je het ontbreken van een lift vergeet. Verder: bier van Zeeuwse brouwers en bramenjam gemaakt door een mevrouw uit de buurt en te koop voor de thuisblijvers. Maar wie denkt in dit hotel aan thuis? Hop, het gezin inladen en emigreren richting strand en vis, al is het maar voor een weekend. Nu nog zon.



Vanaf €90 voor twee personen, inclusief ontbijt. loskade45.nl