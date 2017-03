Gratis app die zelfs reisblogs ouderwets maakt

Polarsteps Gratis: iOS en Android.

Gebruikers kunnen foto's en tekst toevoegen bij de plaatsen die zijn bezocht. Thuisblijvers en 'volgers' krijgen een update zodra nieuwe belevenissen zijn genoteerd. Aardig is dat Polarsteps ook de route bijhoudt als de app niet wordt gebruikt of de reiziger een tijdje offline is. De Nederlandse makers beweren dat dit nauwelijks accucapaciteit vergt. Een belangrijk aspect, want accuduur is voor de wereldreiziger van levensbelang.



We probeerden de app uit in Nederland. Dat geeft een aardig inzicht in waar eens mens zoal verblijft. Wij reisden naar Twente en tankten met een elektrische auto in Zevenaar, terwijl we in Terschuur een fotootje plaatsten. Polarsteps wijst ons ook op bezienswaardigheden: 'Wow, Diemen! How about adding some pictures to your step?' De app is gratis, de makers hopen dat je na afloop een leuk boekje laat maken van je blog (vanaf 30 euro).